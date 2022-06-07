Суд над иностранными наемниками с «Азовстали» начался в Донецке

Судебный процесс над иностранными наемниками, которые находились на территории завода «Азовсталь», начался в Донецке. На скамейке подсудимых оказались гражданин Марокко Брагим Саадун и два британца — Шон Пиннер и Эндрю Хилл.

Иностранцы обвиняются в наемничестве и совершении преступлений, направленных на насильственный захват и удержание власти. Помимо этого, им инкриминируют прохождение обучения с целью совершения террористической деятельности в Донецкой Народной Республике, написала газета «Известия».

Наемникам может грозить высшая мера наказания — смертная казнь. Об этом ранее заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он уточнил, что судьбу иностранцев будет решать Верховный суд республики.

«Могу говорить, что, согласно статьям, которые им предъявлены, я не исключал бы высшую меру наказания, но решение будет принимать суд», — уточнил Пушилин.

Судебное заседание проходит в открытом режиме.