Экспертиза выявила у осужденного в ДНР наемника психопатию

Приговоренный к смертной казни наемник ВСУ из Марокко Саадун Брагим прошел психиатрическую экспертизу. Специалисты диагностировали у него психопатию, сообщил ТАСС.

Из материалов дела стало известно, что Саадун Брагим учился в университете в Киеве по технической специальности. Психиатрическая экспертиза не выявила у марокканца серьезных заболеваний, психопатия является лишь особенностью характера.

«Экспертиза выявила у него психопатию, однако поставленный экспертами Саадуну диагноз к заболеваниям не относится», — рассказал источник агентства.

Верховный суд ДНР приговорил Саадуна Брагима из Марокко, а также Эйдена Аслина и Шона Пиннера из Великобритании к смертной казни за наемничество. Они воевали на стороне ВСУ.