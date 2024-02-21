Важное 21 февраля 2024, 08:18 Авдеевку освободили быстро, но подготовка была долгой — Герасимов МО: российские военные выполнили задачу по освобождению Авдеевки Пресс-служба Минобороны

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Авдеевку освободили в короткие сроки, но этому предшествовал длительный период подготовки. Такое заявление сделал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

«На сегодня главная задача, которая ставилась, она выполнена, Авдеевка освобождена», — подчеркнул он.

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Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» и вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки. Начальник Генштаба поблагодарил военных за доблесть и мужество, проявленные в бою.

Министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении Авдеевки 17 февраля. Город взяла под контроль группировка войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. Эту операцию объявили самой большой победой России после освобождения Артемовска в 2023 году.

Восстановление Авдеевки станет возможным после дозачистки, разминирования и начала работы профильных служб. Сейчас российские следователи и правоохранители проводят работу с жителями города и собирают данные о преступлениях украинского руководства в регионе.

Ранее российские военные пообщались с жителями освобожденной Авдеевки. Люди рассказали, что были рады приходу российских солдат.