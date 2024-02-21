21 февраля 2024, 11:57
Освобождение Авдеевки признали подтверждением окончательного поражения Украины
IFQ: сдача Авдеевки станет началом полного поражения ВСУ
Потеря Авдеевки является не просто локальным провалом ВСУ, а началом полного краха украинской армии. Об этом сообщило издание Il Fatto Quotidiano.
Авторы газеты напомнили о «колоссальном провале» контрнаступления украинских войск. В издании добавили, что президент Украины Владимир Зеленский только ухудшил положение, когда заменил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на Александра Сырского.
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«Падение Авдеевки — подтверждение того, что Украина безнадежно и окончательно проиграла», — указали в газете.
Журналисты издания объяснили, что ВСУ не смогли помочь даже поставки западных ракет, систем ПВО, бронетехники и другого вооружения.
Ранее ВС России освободили Авдеевку. В интервью Wall Street Journal глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что ВСУ оказались в тяжелом положении. Сдача Авдеевки продемонстрировала, что темп конфликта изменился, отметили в газете.
Владимир Зеленский
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Специальная военная операция РФ на Украине
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