Спецоперация 17 марта 2024, 18:21 Оператор БПЛА с позывным Гаечка показала, какой дрон применяет в зоне СВО Девушка-боец с позывным Гаечка рассказала о применении дрона «Вжик» на СВО РИА «Новости»

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Российский оператор беспилотного летательного аппарата с позывным Гаечка показала дрон-камикадзе, с помощью которого выполняет боевые задачи в зоне спецоперации. Видео опубликовал военный корреспондент Павел Кукушкин в своем Telegram-канале.

«Это вот малышка моя, „Вжик“», — поделилась Гаечка.

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Она не единственная девушка-оператор БПЛА в зоне СВО. Ранее за участие в освобождении Авдеевки в ДНР орден Мужества получила военнослужащая с позывным Радистка.

Западное издание Forbes отметило, что ВС России научились применять беспилотники в связке с артиллерией, нанося большой урон украинской армии. Дроны обеспечивают сбор разведывательных данных о положении противника, а артиллерия использует их для нанесения ударов по вскрытым позициям.