Спецоперация 01 апреля 2024, 09:35 «Отправили в мясорубку». Пленный боец ВСУ пожаловался на насильную мобилизацию Пленный боец ВСУ Мерва рассказал о насильной мобилизации Freepik

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Пленный боец ВСУ Борис Мерва рассказал, что его мобилизовали насильно, несмотря на травму головы, проблемы с ногами и два микроинсульта. Повестку ему вручили во время похода в магазин.

«Я пошел за молоком — тут машина ТЦК (территориального центра комплектования — ред.) останавливается, документы попросили показать. Дали мне повестку — через два-три дня явиться. Я явился», — процитировало военнослужащего РИА «Новости».

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К отправке на передовую Мерву и его сослуживцев готовили австриец и американец. По словам украинского бойца, обучение длилось всего пару дней. В итоге, когда подразделение перекинули под Авдеевку, многие просто не дошли до позиций.

«Нас не подготовили, отправили в мясорубку, на „ноль“. <…> Инструкторы нас ничему не научили», — посетовал военнослужащий.

Борис Мерва отморозил ноги, запутался в темноте в колючей проволоке, а потом услышал вблизи взрыв и потерял сознание. Когда он очнулся, рядом стояли разведчики. Мужчина предпочел сдаться в плен.

Ранее другой пленный боец ВСУ рассказал, как армия отступала из Авдеевки.