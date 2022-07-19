Мирных жителей в момент взрыва в драмтеатре Мариуполя не было. В здании культурного учреждения бойцы ВСУ оборудовали огневые точки. Об этом РИА «Новости» заявил начальник следственного управления Генпрокуратуры ДНР Алексей Куцурубенко.

Жители Мариуполя использовали здание драмтеатра как бомбоубежище. Также в нем работал пункт раздачи пищи и гуманитарной помощи.

«Когда в здание драмтеатра стали прибывать военнослужащие ВСУ, его начали покидать мирные жители. Если сразу было большое количество жителей, как показывают нам очевидцы, то ближе ко дню трагедии фактически мирных жителей в драмтеатре не оставалось», — сказал он.

Следователи выяснили, что украинские военные оборудовали в нем свои огневые точки. Взрыв произошел не от авиаудара — в нем сдетонировали ящики со взрывчаткой.

Взрыв в драмтеатре Мариуполя произошел 16 марта. Специалисты разобрали завалы, исследовали помещения и опросили свидетелей. На месте нашли останки 14 человек и доказательства вины украинских военных.