Расследование показало, что украинские войска причастны к взрыву в драмтеатре Мариуполя. Доказательства их вины есть в распоряжении властей ДНР, сообщил ТАСС источник, близкий к следствию.

«Власти ДНР располагают достоверными данными, установленными в ходе расследования, которые свидетельствуют о том, что взрыв в драмтеатре Мариуполя произошел по вине украинских военных», — сказал он.

Бойцы нацбатальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России) взорвали драмтеатр Мариуполя 16 марта. По словам беженцев, в здании держали заложников, а верхние этажи использовали как огневые точки. Минобороны РФ назвало это провокацией. Позднее следователи нашли под сценой драмтеатра человеческие останки.