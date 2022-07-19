Власти ДНР назвали фейком слухи о гибели 300 человек в драмтеатре Мариуполя

Заявления о том, что при взрыве в драмтеатре Мариуполя погибли 300 человек, являются фейком. В данный момент известно о 14 погибших. Об этом сообщил начальник следственного управления генеральной прокуратуры ДНР Алексей Куцурубенко.

«При проведении следственных действий, помещений разрушенного драмтеатра обнаружены останки 14 тел. Других останков не обнаружено», — сказал РИА «Новости» Куцурубенко.

Он отметил, что сильный запах у здания после взрыва связан с наличием в подвале склада рыбы, сделанного там для пункта раздачи пищи.

«На сегодня завалы разобраны, все подвальные помещения исследованы», — добавил представитель генпрокуратуры ДНР.

Взрыв в здании драмтеатра произошел 16 марта. Минобороны РФ обвинили в минировании здания боевиков нацбатальона «Азов»*. Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что в результате случившегося погибли 14 человек.

*«Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.