Украинские боевики занесли в драматический театр Мариуполя несколько ящиков со взрывчаткой за несколько дней до детонации. Как сообщил ТАСС, такое заявление сделали в МВД Луганской Народной Республики.

В ведомстве уточнили, что проведенная в ходе расследования экспертиза выяснила, что очаг взрыва находился внутри помещения.

Сегодня же помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что в результате детонации погибли 14 человек, из которых трое были волонтерами, а 11 — бойцами украинской армии.

В беседе с РИА «Новости» он добавил, что детонация произошла в момент установки взрывного устройства. Окончательные данные расследования ведомство ЛНР опубликует в ближайшее время.

Министерство обороны России сообщало, что организаторами взрыва драмтеатра в Мариуполе стали боевики националистического батальона «Азов»*. Детонация произошла 16 марта. В это время в помещении находились жители города, которых, по словам выживших, боевики удерживали в качестве заложников.

*«Азов» — запрещенная в России националистическая вооруженная организация