Мэр Донецка назвал «гипертерроризмом» удар ВСУ по зданию роддома

Удары по зданию родильного дома в Донецке — это «гипертерроризм», заявил мэр города Алексей Кулемзин в эфире «России 24». По его словам, украинские военные прекрасно понимали, куда целятся.

«Обстрел Республиканского центра охраны материнства и детства — это факт не для комментариев, это супер-, гипертерроризм. Они прекрасно понимали, куда бьют», — констатировал глава Донецка.

Украинский снаряд попал в роддом вечером 13 июня. В результате в здании произошел пожар. Жертв и раненых удалось избежать по счастливой случайности. Беременных и недавно родивших женщин, которым требуется постоянное наблюдение врача, уже сегодня переведут в другие родильные дома. Расстрелянный же роддом пока прекратит работу.

Накануне Донецк оказался под самым мощным с 2014 года артиллерийским обстрелом со стороны ВСУ. Только за два часа по нему выпустили около 300 снарядов и ракет. А всего по ДНР за сутки было выпущено порядка 620 боеприпасов. В результате обстрелов пять человек погибли, еще 39 пострадали.