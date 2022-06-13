Донецк подвергся самому мощному обстрелу с 2014 года

Донецк в понедельник подвергся самому мощному и массированному обстрелу со стороны ВСУ за все время конфликта. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелам подверглись Куйбышевский, Киевский и Ворошиловский районы Донецка. По данным СЦКК, за два часа ВСУ выпустили почти 300 артиллерийских снарядов и ракет.

«Такого беспрецедентного по мощности, плотности и продолжительности огневого налета на столицу ДНР не было зафиксировано за все время вооруженного конфликта», — сказано в сообщении СЦКК.

Жителей призвали оставаться в укрытиях, не выходить на улицу без острой необходимости, а в помещениях держаться подальше от окон, так как огонь со стороны ВСУ носит хаотичный и бессистемный характер.

ВСУ обстреляли Донецк из «Градов» и «Ураганов» и артиллерии калибром 155 и 152 миллиметра. По последним данным, за день в ДНР погибли четыре человека, еще 20 получили ранения.