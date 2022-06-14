Расстрелянный ВСУ роддом в Донецке временно прекратит работу

Родильный дом в Донецке, накануне обстрелянный ВСУ, приостановит работу. Беременных и недавно родивших женщин уже в течение сегодняшнего дня переведут в более безопасные учреждения ДНР. Об этом сообщила в эфире «России 24» заместитель гендиректора по лечебной работе Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства Анна Железная.

«Роженицы и родильницы, требующие дальнейшего лечения в родовспомогательных учреждениях, будут переведены в другие такие учреждения республики, где сейчас стабильная обстановка», — уточнила она.

Тех, кого можно выписать, незамедлительно выпишут, добавила Железная.

Донецк 13 июня подвергся самому мощному артобстрелу со стороны ВСУ за восемь лет. За день погибли пять мирных жителей, в том числе 11-летний мальчик, еще 39 ранены. Среди пострадавших также были дети.

Один из снарядов попал в родильный дом. В здании заполыхал пожар. К счастью, никто не пострадал.