Пять мирных жителей погибли и 39 пострадали при обстрелах ДНР со стороны Украины за сутки

За сутки 13 июня в Донецкой Народной Республике зафиксировали 80 обстрелов со стороны ВСУ. Пять человек погибли, еще 39 ранены, следует из сводки представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

Среди погибших есть 11-летний мальчик, в числе раненых — трое детей 14, девяти и семи лет.

Накануне ВСУ выпустили по территории ДНР порядка 620 различных боеприпасов. На донецком направлении противник применил РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию 155, 152 и 122 миллиметра. На горловском — также «Грады», артиллерию, минометы калибра 120 миллиметров, РПГ, СПГ, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение. Под удар попали шесть районов Донецка (это был самый мощный обстрел города с 2014 года), два района Горловки, а также населенные пункты Доломитное, Гольмовский, Енакиево, Михайловка, Озеряновка, Пантелеймоновка, Верхнеторецкое, Ясиноватая, Старомихайловка, Еленовка, Любовка. Повреждено 69 домостроений и 26 объектов гражданской инфраструктуры.