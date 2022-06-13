13 июня 2022, 21:32
Снаряд ВСУ прилетел в роддом в Донецке
ТАСС: роддом загорелся в Донецке после попадания снаряда ВСУ
Родильный дом в Донецке попал под обстрел ВСУ, в здании начался пожар после попадания снаряда. На месте работают экстренные службы, об этом сообщил ТАСС.
ВСУ обстреляли Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства по адресу улица Панфилова, дом 3. В здании повреждена кровля, выбиты окна. Медицинский персонал продолжает оказывать помощь. По предварительным данным, пострадавших среди персонала и пациенток нет.
На месте работают криминалисты, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.
Донецк в понедельник подвергся самому мощному артобстрелу с 2014 года. За два часа по городу выпустили около 300 снарядов из различных орудий.