Российские экспортеры зерна подтвердили соглашение по поставкам Египту

Российские экспортеры зерна подтвердили достигнутую договоренность по поставкам Египту. Об этом по итогам встречи с главой МИД Египта Самехом Хасаном Шукри заявил руководитель российского дипведомства Сергей Лавров, написала газета «Известия».

«Мы подтвердили обязательство к выполнению всех договоренностей по поставкам зерна», — заявил он.

Министр подчеркнул, что намерения России в телефонной беседе с президентом Египта Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси также подтвердил российский лидер Владимир Путин.

Ранее Путин заявил, что США должны отменить все существующие ограничения на поставки российского зерна, если действительно хотят улучшения ситуации на мировом продовольственном рынке.

Глава государства оценил экспортный зерновой потенциал России в 30 миллионов тонн.