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    25 июля 2022, 16:42

    Лавров заявил, что Запад неверно трактует позицию РФ по вывозу зерна с Украины

    Лавров заявил, что стамбульские договоренности не влияют на ход спецоперации на Украине

    Александр Иванов

    Содержание документов о вывозе зерна не мешает России продолжать спецоперацию по демилитаризации Украины. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова процитировало РИА «Новости».

    Лавров заявил, что Запад неверно трактует позицию РФ по вывозу зерна с Украины

    «Нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать спецоперацию», — сказал Лавров.

    Глава МИД напомнил, что в рамках кампании по демилитаризации ВС РФ уничтожают военные объекты Украины.

    Также он отметил, что Запад неверно трактует подход России к вывозу украинского зерна. По его словам, зарубежные политики уже привыкли неверно преподносить все события, связанные с Россией. Лавров подчеркнул, что подобные факты намеренно искажают и используют против РФ. Он отметил, что в этом уже нет ничего удивительного.

    Таким образом Лавров ответил на просьбу журналистов прокомментировать западные оценки на удар по украинскому судну в порту Одессы. Этот вопрос главе МИД России задали на брифинге по итогам его визита в Конго.