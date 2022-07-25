Лавров заявил, что Запад неверно трактует позицию РФ по вывозу зерна с Украины

Содержание документов о вывозе зерна не мешает России продолжать спецоперацию по демилитаризации Украины. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать спецоперацию», — сказал Лавров.

Глава МИД напомнил, что в рамках кампании по демилитаризации ВС РФ уничтожают военные объекты Украины.

Также он отметил, что Запад неверно трактует подход России к вывозу украинского зерна. По его словам, зарубежные политики уже привыкли неверно преподносить все события, связанные с Россией. Лавров подчеркнул, что подобные факты намеренно искажают и используют против РФ. Он отметил, что в этом уже нет ничего удивительного.

Таким образом Лавров ответил на просьбу журналистов прокомментировать западные оценки на удар по украинскому судну в порту Одессы. Этот вопрос главе МИД России задали на брифинге по итогам его визита в Конго.