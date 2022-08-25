Херсон остался без электричества

Власти Херсонской области сообщили о сбоях электроснабжения. Света нет в Херсоне и некоторых населенных пунктах, сообщил РИА «Новости» замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Электричества нет. В Херсоне и некоторых населенных пунктах. Причины выясняем», — заявил он.

Без электроснабжения остались также жители Мелитополя. Об этом написал в своем Теlеgrаm-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Причину отключения он не назвал.

Ранее Владимир Рогов заявил, что обстрелы Запорожской АЭС нарушат энергетический баланс на Украине и оставят без света страны Евросоюза. Ситуацию вокруг атомной электростанции также обсудили на встрече министра обороны РФ Сергея Шойгу и его французского коллеги Себастьяна Лекорню.

Вооруженные силы Украины обстреляли другие важные объекты инфраструктуры и соцсферы. Американские HIMARS выпустили по Антоновскому мосту под Херсоном, он получил несколько некритичных повреждений. В Горловке на территории Донецкой Народной Республики снаряды повредили здание школы-интерната № 25.