Антоновский мост не получил серьезных повреждений при очередном обстреле ВСУ

Конструкция Антоновского моста не получила повреждений в результате очередного обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Была попытка обстрела, пару дыр добавило, но мост целый, ПВО отработала. Снова HIMARS», — рассказал он.

Отдельные попадания в мост не критичны.

Антоновский мост — единственный автомобильный переход через Днепр между Херсоном и Херсонской областью. ВСУ в последние месяцы постоянно обстреливают мост, и на данный момент он закрыт для движения. Украина заявляла о намерении разрушить этот транспортный переход полностью.

В конце августа ВСУ ударили по мосту в тот момент, когда на месте атаки находились сотрудники ремонтного управления, а рядом шел паром с людьми. В результате погибли два работника ремонтной бригады, были и пострадавшие, в том числе на пароме. В экстренных службах уточнили, что украинская разведка получает снимки с американских спутников и не могла не знать, что на месте атаки находятся гражданские лица.