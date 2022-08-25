Мать погибла, дети ранены. Глава Горловки сообщил о новых обстрелах ВСУ

Украинские войска утром 25 августа обстреляли Горловку. Погибла женщина, двое детей получили ранения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава горадминистрации Иван Приходько.

«Увы, с утра у нас двое раненых деток и погибшая мама. Обстрел Горловки с позиций Вооруженных сил Украины продолжается», — написал он.

Утром 25 августа Никитовский и Центрально-городской районы Горловки обстреляли дважды, в 06:00 из Дылеевки и в 06:10 из Озаряновки. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, боевики выпустили 12 снарядов калибром 155 миллиметров.

В предыдущий день ВСУ разбросали в Горловке запрещенные мины ПФМ-1 «Лепесток» и повредили здание школы-интерната № 25 на улице Черняховского. В общей сложности 24 августа по территории Донецкой Народной Республики выпустили 239 снарядов разного типа, от артиллерийских среднего и большого калибра до ракет реактивных систем «Град» и «Ураган». Погибли два человека, ранены девять.