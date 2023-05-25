Спецоперация 25 мая 2023, 12:22 Группа украинских военных сдалась в плен под Авдеевкой ТАСС: ВС России взяли в плен под Авдеевкой 15 военнослужащих ВСУ РИА «Новости»

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Во время боя на Авдеевском направлении 15 украинских военнослужащих сдались в плен. Представитель силовых структур ДНР рассказал об этом ТАСС.

«Вчера, 24 мая, в ходе боестолкновения в плен сдались 15 военнослужащих Вооруженных сил Украины», — заявил он.

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Украинские военные во время проведения спецоперации регулярно сдавались в плен российским войскам.

Бывший солдат Александр Ляшенко рассказал журналистам, что боевой дух в рядах ВСУ упал из-за больших потерь и принудительной мобилизации. Старший матрос Александр Жижин отказался возвращаться на родину из страха снова попасть на фронт.

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