Дезертиры ВСУ отказались возвращаться на Украину по обмену

Минобороны России заявило, что некоторые военнопленные ВСУ не хотят покидать подконтрольные России территории, так как опасаются участия в боевых действиях. Об этом рассказали в Telegram-канале ведомства.

В качестве доказательства опубликовано видео с украинским военным, который представился Александром Жижиным. Он уточнил, что был старшим матросом ВСУ.

Жижин рассказал, что добровольно сдался в плен и больше не хочет возвращаться на родину. Он отметил, что «не видит будущего у этой страны с такими властями».

«Военнопленные ВСУ из подразделений морской пехоты, национальной гвардии, десантно-штурмовых и сухопутных войск приняли решение остаться на территории подконтрольной Российской Федерации из-за нежелания воевать и страха вновь оказаться на передовой», — заявили в Минобороны.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ регулярно пытаются обстрелять места, где содержатся украинские военнопленные.