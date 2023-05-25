Армия 25 мая 2023, 06:40 Силовики подсчитали число наемников-иностранцев ВСУ на правом берегу Днепра РИА «Новости»: число иностранных наемников ВСУ на Херсонском направлении увеличили до 500 РИА «Новости»

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Командование Вооруженных сил Украины нарастило численность иностранного легиона в Херсонской области на правобережье Днепра. Источник РИА «Новости» в силовых структурах сообщил, что к боевых действиям привлекли около 500 бойцов из Великобритании, Польши и кавказских республик.

По его словам, количество иностранных наемников на контролируемой киевским режимом части Херсонской области увеличили в мае. В Херсоне насчитали до 100 бойцов, в Чернобаевке — столько же, в селах Качкаровка, Дудчаны, Саблуковка на берегу Днепра— еще около 300 человек.

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Наемниками украинской армии стали англичане, поляки, участники «Грузинского легиона», «Кавказского легиона» и батальона имени Шейха Мансура. Их расселили по конфискованным у мирных жителей частным домам группами по 10 человек.

ВСУ начали набирать наемников в Великобритании. На сайтах появились вакансии с зарплатой 20-30 тысяч фунтов стерлингов. Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский объяснил, что украинская армия понесла большие потери и стала нуждаться в наемниках с реальным боевым опытом.