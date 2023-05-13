Мир 13 мая 2023, 08:22 Украинский пленный рассказал об упадке боевого духа в рядах ВСУ Украинский пленный Ляшенко: боевой дух ВСУ сильно упал по сравнению с прошлым годом Официальный сайт президента Украины

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Боевой дух в подразделениях ВСУ серьезно упал по сравнению с прошлым годом из-за огромного числа раненых и убитых, подтверждением этому являются суровые мобилизационные мероприятия в стране. Об этом РИА «Новости» сообщил украинский военнопленный Александр Ляшенко.

«В самом начале боевой дух был на высоте, но сейчас ситуация полностью поменялась. Многие просто ждут, чтобы все кончилось. Понятно, что потери огромные, это видно по проводимой мобилизации. Всех подряд не гребли бы, если все оказалось так, как рассказывают по телевизору», — сказал он.

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Ляшенко отметил, что в течение последнего года хорошо видел, как менялись настроения его сослуживцев.

«Кто попадал на фронт, прекрасно понимают, какие потери. А по телевизору все по-другому рассказывают. Изнутри прекрасно видно, как обстоит дело», — добавил военнопленный.

Ранее стало известно, что военкоматы Николаева начали мобилизовать без разбора всех жителей мужского пола. При этом сами жители не хотят ехать в зону активных боевых действий.