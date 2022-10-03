Глава ДНР объявил об успехах армии на Артемовском направлении | 360°

Спецоперация 03 октября 2022, 10:14 Поделиться Telegram

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Viber Глава ДНР объявил об успехах армии на Артемовском направлении Глава ДНР Пушилин сообщил об успехах союзных войск на Артемовском направлении РИА «Новости»

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Вооруженные силы России, войска Донецкой и Луганской народных республик добились успехов на Артемовском направлении. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин, сообщило РИА «Новости».

«На Артемовском направлении союзные силы добиваются определенных успехов», — сказал он.

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Денис Пушилин уверен, что ситуация в зоне боевых действий изменится в лучшую сторону благодаря поставкам дополнительной техники, в том числе новой, и мобилизации бойцов.

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Ранее он заявлял, что войска продвинулись в Артемовском направлении, не допустив при этом серьезных потерь. Ситуация на всей протяженности линии соприкосновения стабилизировалась. Самым сложным Денис Пушилин назвал Краснолиманское направление.

Союзные войска вошли в Артемовск в августе, а к середине сентября закрепились на его окраинах. Денис Пушилин назвал боевые действия в этом направлении очень важными и предупредил, что украинские войска следят за любой информацией о нем.

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