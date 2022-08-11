Союзные войска зашли в Соледар и Артемовск

Замкомандующего Народной милицией ДНР Эдуард Басурин заявил, что союзные войска зашли в города Соледар и Артемовск, сейчас там идут бои. Его слова передало РИА «Новости».

Военные изменили тактику проведения спецоперации в Донбассе. Группы украинских солдат отсекают друг от друга, чтобы было легче их уничтожить.

«Противник будет разрезаться и постепенно маленькими участками будет уничтожаться», — пояснил Басурин.

Подразделения ДНР намерены окружить Авдеевку. При этом союзные силы пока не планируют входить в населенный пункт.

Ранее Басурин отметил, что в распоряжении украинских солдат находятся ракеты для РСЗО HIMARS американского производства. Их дальность составляет 120 и 150 километров. Также в арсенале ВСУ другие артиллерийские системы. Киев по-прежнему получает вооружение от западных стран.

Россия неоднократно заявляла, что снабжение ВСУ вооружением не приведет ни к чему хорошему. Теперь украинские военные обстреливают территорию Запорожской АЭС, а это угрожает безопасности Европы.