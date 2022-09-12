Союзные войска продолжили успешное продвижение на артемовском направлении | 360°

Спецоперация 12 сентября 2022, 17:18 Поделиться Telegram

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Viber Союзные войска продолжили успешное продвижение на артемовском направлении Глава ДНР Пушилин заявил об успешном продвижении Союзных войск на артемовском направлении РИА "Новости"

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Союзные войска успешно выполняют боевые задачи в районе города Артемовска. О продвижении подразделений на этом направлении сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Артемовское направление для нас является достаточно важным, и сейчас наши подразделения тоже достигли определенного успеха», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

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Деталей Пушилин приводить не стал, но обратил внимание, что ВСУ внимательно следят за данными, которые поступают с фронта, в том числе и за информацией, которую озвучивают на российском телевидении.

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Артемовск является важным транспортным узлом на территории ДНР.

На минувшей неделе Минобороны РФ сообщило о нанесении удара по пунктам временной дислокации подразделений 54-й и 93-й механизированных бригад ВСУ под Артемовском. В результате украинские военные потеряли до 250 бойцов, а также свыше 10 единиц автомобильной и бронированной техники.

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