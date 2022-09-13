Союзные войска закрепились на окраинах Артемовска | 360°

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Союзные войска закрепились на окраинах Артемовска

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о начале взятия Артемовска

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Подразделения Союзных войск закрепились на окраинах Артемовска. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал в эфире телеканала «Соловьев Live» об успехах на артемовском и угледарском направлениях, сообщил ТАСС.

«Продвигаются. И в районе Песок продвигаются, и Марьинки, и на угледарском направлении, не говоря уже об артемовском», — сказал он.

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Глава ДНР добавил, что Союзные войска закрепились на окраинах Артемовска, а попытки Вооруженных сил Украины подтянуть подкрепление к Святогорску провалились.

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В понедельник Денис Пушилин заявил об определенном успехе на артемовском направлении, но не стал раскрывать подробности. Он назвал Артемовск очень важным населенным пунктом и предупредил, что ВСУ внимательно следят за любой информацией о боях за него.

Депутат Госдумы Адам Делимханов ранее предупредил о «сюрпризе», который Союзные войска подготовили для ВСУ. По его словам, боевики заняли именно те позиции, на которые рассчитывали участники спецоперации.

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