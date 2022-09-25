Союзные силы продвинулись на Артемовском направлении | 360°

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Союзные силы продвинулись на Артемовском направлении

Глава ДНР Пушилин: союзные силы удерживают ситуацию под Красным Лиманом и Угледаром

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Союзные силы удерживают ситуацию под Красным Лиманом и Угледаром, а также продолжают продвижение на артемовском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что ситуация остается стабильной, потому что по всей линии соприкосновения размещены серьезные силы.

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«На артемовском направлении союзные силы продолжают двигаться вперед, не так быстро, но, тем не менее, очень уверенно и с минимальными потерями», — сказал Пушилин.

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Он также отметил, что активность со стороны противника зафиксировали и на Угледарском направлении. Ее пресекли и теперь ситуация находится под контролем.

Самым сложным направлением политик назвал краснолиманское.

«Что касается краснолиманского направления — самое сложное на сегодняшний день —там противник не оставляет попыток прорваться, но ничего не получается. Там тяжело, но союзные силы с учетом подходящего постоянно подкрепления ситуацию удерживают», — подчеркнул глава ДНР.

Ранее Пушилин заявил, что на севере республики сложилась тяжелая ситуация. По его словам, украинские военные сгруппировали серьезные силы, которые могут использовать для возможного контрнаступления.

Авторы:

Специальная военная операция РФ на Украине

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