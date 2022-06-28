Почему удар российской армии по ТЦ в Кременчуге — фейк, а Запад не увидит несостыковок в «новой Буче». Колонка автора Telegram-канала @aksinia_blog Аксиньи Гурьяновой про Кременчуг.

Прилет по торговому центру в Кременчуге противоречит сложившейся практике российской армии. Она не наносит ударов по мирным объектам.

У ВСУ аховая ситуация, они однозначно проигрывают битву за Донбасс. Более того, украинская повестка уходит из мировых СМИ, поэтому нужен очередной фейк, чтобы привлечь внимание. Также существуют подозрения, что ракеты были отправлены с аэродрома города Полтавы, о чем свидетельствуют записи в интернете местных граждан.

Но не кажется ли вам странным совпадением, что данный фейк сделали в канун заседания G7? Совпадение? Конечно, нет

Знакомый почерк

Безусловно, почерк создания фейка в Кременчуге очень схож с Бучей и особенно с Краматорском.

Создается стойкое ощущение, что одна и та же группа аналитиков разрабатывает данные фейки. Украина стремится в НАТО и перед заседанием совета НАТО создает фактический материал.

Уверена, что в Североатлантическом альянсе знают, что в этом случае с торговым центром в Кременчуге российская армия не участвовала. Однако они будут делать вид, что верят.

Все несостыковки, о которых говорят военные корреспонденты, к сожалению, не будут услышаны западными СМИ. А несостыковок много, и они очевидны. Необходимость создания такого рода фейков доказывает нам, что армия России действует на Украине в пределах разумной безопасности. Украине нам нечего предъявить, и тогда в ход идет изготовление фейков.

Театрализованные фейки со стороны Украины — это преступление, за которое будет отвечать не только Владимир Зеленский, но и вся мировая политическая закулиса, участвующая в организации.

Причина для фейков

Мировые независимые СМИ начали проводить собственные расследования по ситуации на Украине. Все больше независимых мировых блогеров начали говорить о фейках со стороны Украины по отношению к российской армии. Зеленский теряет позиции, а за глаза его открыто презирают во властных коридорах правительств стран. Президенты стран ЕС понимают, что экономически они попали в ловушку, созданную Великобританией и США. И теперь Евросоюз вынужден фактически подчиняться. Европа потеряла свою политическую и экономическую независимость.

Многим из них нужно объяснять своим избирателям, почему экономическая ситуация ухудшается. Для этого нужны фейки. Им важна уважительная причина деградации экономики, и они создают общую мировую угрозу в виде России

Это искусственная информационная атака на Россию. Говоря о «зверствах русских солдат», они и сами понимают, что армия РФ никогда не пойдет ни на какие зверства, что это все фейк.

Но идет общемировое перекодирование понятия «русский солдат». Ведь столько десятилетий именно русскому солдату преклоняли с уважением колено все во всем мире за победу над нацизмом. В наше время этот символ мешает мировой перезагрузке. Символ русского солдата — единственное, что сейчас может помешать планам кучке потомков нацистов во властных мировых элитах.

Большинство мировых СМИ вынуждены подчиняться обшей риторике. Свободы слова там уже нет. С началом специальной военной операции люди в мире это поняли. Любые фейки в отношении российской армии закаляют любовь и поддержку к российским солдатам у патриотов России.

Россия должна добиваться объективного и законного расследования подобных трагедий, которые украинская сторона использует как провокацию.