Удар по торговому центру «Амстор» в городе Кременчуг на Украине уже назвали «новой Бучей»: фейками о том, что российские военные якобы намеренно бьют по гражданским объектам, хотят подтолкнуть Запад к новым поставкам вооружения и финансовым вливаниям. Однако несостыковки украинской версии уже видны.

Днем 27 июня в городе Кременчуг Полтавской области, загорелся торговый центр «Амстор». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это стало следствием российского авиаудара, однако Минобороны опровергло эту информацию. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал то, как украинская сторона представляет пожар в ТЦ в Кременчуге, «провокацией в стиле Бучи». Тогда Украина обвинила российских военных в убийстве мирных жителей, но это оказалось фейком. Позднее это признали и западные СМИ.

Удар по полному ТЦ

Российские журналисты, авторы канала «Операция Z: военкоры русской весны» уже нашли ряд несостыковок и в том, как украинская сторона представляет произошедшее в Кременчуге: якобы вооруженные силы России намеренно ударили по торговому центру, где находилось порядка тысячи человек.

Однако, как отмечают военные корреспонденты, первые же кадры с места событий ставят такую версию под сомнение. Украинская сторона сообщила о 18 погибших и 59 раненых, однако парковка у ТЦ почти пуста — на кадрах видно всего несколько автомобилей. На это же обратил внимание и военный историк Юрий Кнутов.

Во-первых, на парковке перед торговым центром почти нет машин, нет людей с тележками, нет женщин. Только две какие-то маршрутки на отдалении стоят. Это странно: если все посетители торгового центра помещаются в две маршрутки, это вызывает очень много вопросов Юрий Кнутов.

К тому же, добавил Кнутов, торговый центр не должен был работать из-за тяжелой экономической ситуации на Украине, нехватки товаров и отсутствия денег у населения.

«С точки зрения возможности заполнить его товарами, с точки зрения покупательских возможностей населения такой торговый центр просто не окупить. Так что как обычный торговый центр он вряд ли мог работать», — подчеркнул военный эксперт.

Даже украинский Теlеgrаm-канал «Легитимный» подчеркнул, что в торговом центре не могло быть тысячи человек, а пожар начался из-за легковоспламеняющихся материалов, которые использовались при строительстве объекта.

Более того, по данным Telegram-канала «Война с фейками», ТЦ «Амстор» в Кременчуге не работал с марта, а использовался в качестве склада техники, которую ремонтировали на прилегающем заводе, а затем отправляли в зону военных действий через станцию Кременчуг, один из крупнейших железнодорожных узлов Украины. Отсюда же ВСУ поставляли топливо с Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

«Прямое попадание» в «гражданский объект»

Украинские СМИ активно распространяют информацию о том, что российские военные якобы били по гражданскому объекту, рядом с которым нет военных предприятий. Однако на спутниковых снимках можно увидеть, что ТЦ находится в непосредственной близости к промзоне. Там находится Кременчугский завод дорожных машин, где, по данным военкоров, восстанавливали украинскую военную технику.

В Министерстве обороны РФ добавили, что били по ангарам с оружием и боеприпасами, которые недавно поставили на Украину из США и Европы.

«Оружие и боеприпасы, сосредоточенные там для отправки украинской группировке в Донбассе, поражены, детонация хранившихся в ангаре боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом не функционировавшем торговом центре», — заявили в ведомстве.

Юрий Кнутов добавил, что, если бы в торговый центр действительно попал российский снаряд, должна была остаться воронка, а от самого здания вряд ли бы что-то осталось. Более того, на фотографиях и видео с места просматривается, что огонь идет с обратной стороны ТЦ, от завода, который примыкает к зданию сзади.

Даже украинский Telegram-канал «Легитимный» подчеркнул, что по многочисленным видео в Сети понятно, что здание торгового центра загорелось не из-за попадания ракеты, а из-за близости к заводу — огонь оттуда просто перекинулся на ТЦ. Это подтвердили даже на самом предприятии.

Военный корреспондент Александр Коц в своем Теlеgrаm-канале добавил, что украинские пропагандисты, сами того не понимая, подтверждают, что в ТЦ не попадали снаряды: в алкогольном отделе супермаркета, из которого записал видео один из очевидцев, «не разбилась ни одна бутылка» — на полках товары действительно стоят ровными рядами.

Еще одна деталь, которую отметили российские военные корреспонденты, — количество силовиков уже на первых видео последствий взрыва в торговом центре в Кременчуге. На кадрах много людей в военной форме.

Также военные корреспонденты отметили, что ни женщин, ни детей на кадрах нет — только мужчины, часть из которых, предположительно, военные.

Главная цель такой провокации, по мнению Кнутова, довольно проста: приближается саммит НАТО, на котором должен выступить Владимир Зеленский. А поскольку украинская армия не одерживает побед, политикам нужны эффектные кадры, которые бы дискредитировали Россию в глазах западной общественности, чтобы оправдать новую военную помощь и финансовые вливания.

«Украина ушла с передовиц газет на последние страницы, естественно, нужно как-то привлечь внимание европейцев. Тем более, сейчас Зеленский планирует выступление на саммите НАТО. Им нужно было такое знаковое событие, которое сыграло бы на руку натовским руководителям, чтобы с большим энтузиазмом выделить более значимую военную помощь», — заключил военный историк.