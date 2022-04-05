Фейк о том, что российская армия якобы убивала мирных жителей Бучи, легко опровергнуть с помощью видео, которые снимали украинцы до 3 апреля. На всех роликах улицы пусты, а местные жители не говорили об убийствах. Тела появились только после того, как полиция Украины объявила комендантский час.

Видео до и после

Видео из Бучи, снятые местными жителями с конца марта по 2 апреля, подтверждают, что российские военные непричастны к убийствам в городе. Армия РФ покинула Бучу 30 марта, после окончания переговоров в Стамбуле. На протяжении нескольких дней из города не поступало никаких тревожных новостей. Первые видео с трупами опубликовали только 3 апреля.

На следующий день после выхода российских войск из Бучи мэр города Анатолий Федорук записал видеообращение, где представил это как победу украинцев. О том, что русские, отступая, якобы убивали мирных жителей, он не упомянул.

Подтверждают непричастность российских военных к убийствам и видео, которые местные жители снимали еще 29 марта. На кадрах улицы пусты, трупов на дорогах нет.

Источник фото: Youtube-канал «Самая уДачная Дача»

Также местные жители выкладывали в общих чатах видео с пустыми улицами Бучи, снятые 1 апреля, когда российские солдаты уже покинули город.

Утром 3 апреля в Telegram-канале Bucha Live появились видео, где местный депутат проехал по всему городу: на дорогах нет не только разбитой техники и автомобилей, но и тел убитых.

Даже видео Национальной полиции Украины опровергает фейк о том, что российские военные якобы убивали мирное население. На пропагандистском ролике «зачистки» Бучи, выложенном 2 апреля, трупов на улицах города тоже нет. На это обратил внимание военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале.

Нацполиция проехала через весь город, но ни одного трупа гражданского населения не показала. Примечательно и то, что местные жители тоже ни разу не сказали об убийствах, в которых позднее обвинили российскую армию.

При этом с 2 по 5 апреля, в соответствии с объявлением Национальной полиции Украины, в Буче проводили зачистку диверсантов и «пособников» российской власти. Местные жители сообщали, что полиция ввела комендантский час с 21:00 и до 06:00, во время которого жителям не разрешалось покидать дома. Только после этого в Сети и иностранных СМИ стали появляться фото и видео с трупами на улицах города.

Что еще выдает фейк?

На то, что украинская пропаганда лишь клевещет на российскую армию, обвиняя ее в убийствах мирного населения Бучи, указывают и многие другие факты. Например, белые повязки на рукавах погибших. Такие носят российские военные и нейтральное население Украины, чтобы их можно было отличить от ВСУ и членов нацбатов.

Не исключено, что украинские военные стреляли по всем людям с такими опознавательными знаками, не разбирая, есть у них оружие или нет, считает военкор Александр Коц.

Также ВСУ стреляли по мужчинам без каких-либо отличительных знаков. Об этом свидетельствует видео, которое опубликовал глава Киевской теробороны Сергей Коротких. На записи слышно, как один солдат спрашивает другого, можно ли стрелять по людям без синих повязок — отличительного знака украинских военных. Второй ему разрешает.

На видео также можно услышать, как неизвестный мужчина кричит «Пожалуйста, не убивайте. Не хочу!», отметил Коц. Предположительно, запись сделана на Вокзальной улице — недалеко от того места, где позднее якобы обнаружили трупы.

Украинские СМИ также утверждают, что российские военные якобы пытали в Буче людей в подвале одного из домов. Однако на опубликованных кадрах на рукаве убитого видна белая лента на рукаве — российский опознавательный знак. Так называемую пыточную устроили не российские, а украинские военные — чтобы выведать информацию у «коллаборационистов».

Также на опубликованных в западных СМИ фотографиях заметили «передвижения» тел и другие несостыковки. Telegram-канал «Война с фейками» обратил внимание на странности этих снимков: на фотографиях с мужчинами со связанными за спиной руками разное количество трупов. На кадрах, опубликованных Agence France-Presse (AFP), у забора лежат три тела, а у Reuters — только два.

Источник фото: Telegram-канал «Война с фейками»

Также на фото, опубликованных в украинских СМИ, у локтя тела лежит красная карточка, а на кадрах Reuters эта же карточка лежит уже далеко от мужчины.

На других снимках труп и вовсе «перемещается». На кадрах Associated Press рядом с головой мужчины лежит сумка, а на кадрах в AFP положение трупа изменилось.

Минобороны России также напомнило, чтотела на фото не окоченели. При этом украинская пропаганда заявляет, что трупы якобы пролежали минимум четыре дня. Тем не менее на фотографиях не видно трупных пятен, а кровь даже не свернулась.