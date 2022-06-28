Фейк с Кременчугом выдал убожество фантазии комедиантов из «95-го квартала»

Скандал разгорелся вокруг пожара в ТЦ в Кременчуге. Украинская сторона заявила, что это был обстрел ТЦ «Амстор» со стороны ВС России. Но на деле это может быть очередная провокация против нашей страны. Об этом «360» заявил ведущий программы «Военное ревю», военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко.

Далее — его прямая речь.

Ситуация вокруг ТЦ «Амстор» — очередной фейк. Такой, знаете, обычный украинский фейк. Ничего удивительного тут нет. Но набор фейков, конечно, не бесконечен.

Украинские СМИ пестрят заголовками вроде «эти кровожадные орки ударили по торговому центру». Еще местные издания любят, когда удары ракет ВС России якобы попадают в жилые дома.

Ситуация с ТЦ «Амстор» — оголтелый фейк

Украинцы заявляют что ТЦ был заполнен посетителями. Но это не так. Где тела? Это большое помещение, в которое можно загнать множество техники, ремонтируемой поблизости.

Подобные случаи уже были. ВС России ударили по заводу «Артем». Украинские ПВО попытались перехватить наши ракеты. В результате чего ложные ракеты «Бук» — это армейское звено — атаковали ракеты С-300 из стратегического звена. Один боеприпас сбил другой, но почему-то не русский. Вот беда-то какая.

Источник фото: РИА «Новости»

Обвинить русских можно. Это святое дело.

Но вот какое дело: на выложенных президентом Украины Владимиром Зеленским кадрах видно, что парковка перед ТЦ пустая, по ней ходят мужчины в пиксельных рубашках с автоматами в руках. К тому же около объекта не видно женщин. При этом Зеленский утверждал, что в ТЦ находилось около 1000 гражданских человек.

Видимо, «Амстор» работал только для мужчин, только для защитников Украины. А внутри, видимо, продавали пиксельную форму. А может быть, и вовсе получали ее бесплатно. И тут ударили «кровожадные орки». Все это — стиль советника Зеленского, товарища Алексея Арестовича. Что тут ожидать — это же жалкие комедианты из «95-го квартала».

Вот еще очень важный факт, на который стоит обратить внимание. Если изучить фото из соцсетей, то последние отметки в ТЦ были сделаны еще в марте. В этом же месяце прекратились и отзывы в Сети на магазины из «Амстора». Все это говорит о том, что внутри все же хранилась техника.

Источник фото: РИА «Новости»

Реакция Запада похожа на Бучу

Быстрая реакция западных СМИ на произошедшее в Кременчуге сильно напоминает ситуацию с Бучей. Кроме того, новость разлетелась аккурат накануне саммита НАТО. На этом мероприятии Зеленский намерен запросить дополнительную военную помощь.

Удивителен тот факт, что к освещению новостей из Кременчуга не подключили «обстрел» жилого дома в Киеве. Там же прибегал украинский политик и размахивал просроченным российским паспортом. Он заявлял, что от прилета там погибла какая-то россиянка.

Убожество мысли, никакой фантазии. Вот я понял бы, допустим, если бы украинцы взорвали этот центр. О, вот это бы выглядело смачно! Вот тогда могли погибнуть сотни людей.

А так получается, что русская ракета влетела в этот центр, где были тысячи посетителей. Гонялась-гонялась по этажам за украинцами, но убила только двоих.

В общем, украинцы, как обычно, придумали новую историю. И остановить их от фейков можно только одним известным способом — подписанием капитуляции перед Россией.

Источник фото: РИА «Новости»

И этот фейк обязательно отразится на саммите НАТО. Запад опять «поможет» Украине. А местные власти все разграбят по дороге. Кроме того, часть техники по дешевке военные выставят на черном рынке.

По счетам Зеленского придется платить России

После таких историй, то, что им постоянно поставляют оружие, Украина никогда не вылезет из этой долговой ямы. А их это не волнует. Потому что ни Зеленский, ни Арестович не собираются платить по этим долгам. Вот русские освободят эту Украину, денацифицируют, демилитаризуют — и вот пусть они и платят. У них принцип «после нас хоть потоп».

Что же я могу сказать в завершение? Только поздравить наших летчиков и ракетчиков с тем, что они наконец начали успешно бить по узловым станциям. Потому что писк до небес. А это значит, что-то зацепили.