Путин подчеркнул особое место великой победы над нацизмом в истории России

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что победа над нацизмом занимает особое место в истории России. Такое заявление он сделал, когда приветствовал участников и гостей концерта «Песни Победы». Мероприятие, посвященное 77-летию победы в Великой Отечественной войне, прошло в «Крокус Сити Холле» в Москве.

Слова Путина привело РИА «Новости».

«Мы по праву гордимся тысячелетней историей нашей страны, в которой немало событий и достижений огромного нравственного смысла и общечеловеческого значения. И особое место здесь принадлежит Великой Победе над нацизмом. Она была одержана благодаря мужеству, воле и единству советского народа», — заявил президент.

Он также подчеркнул, что россияне всегда будут помнить этот подвиг и будут преклоняться перед поколением победителей, защитившим родную землю и принесшим свободу Европе.

«Наш долг — не только сохранить священную память о стойкости отцов и дедов, но и донести потомкам правду о событиях тех лет», — подчеркнул Путин.

По мнению главы государства, концерты, подобные нынешнему, служат «мощной объединяющей силой», вдохновляющей на «ратный труд, творчество и созидание во благо России».

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