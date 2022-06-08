Под защитой Шаттла и Воробья. Бойцы «Пятнашки» рассказали, почему пошли воевать с ВСУ

Интернациональная бригада «Пятнашка» с 2014 года защищает земли Донбасса от украинской агрессии. Некоторые бойцы находятся на позициях уже восемь лет. Специально для «360» с добровольцами батальона поговорил автор Telegram-канала «Ты там был?» Павел Кукушкин.

«Нужно защищать эту землю»

Доброволец с позывным Шаттл защищает Донбасс в составе «Пятнашки» с 2014 года. Он жил в Октябрьском районе Донецка, когда Украина начала так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в ходе которой восемь лет обстреливала Донбасс. Октябрьский район и Путиловка были первыми, кто подвергся ударам весной и летом 2014 года.

«Нам в огород прилетало, соседа убило. Его похоронили сразу в огороде, потому что на кладбище нельзя было нести — там обстрелы были с территории, где стояли ВСУ. Их беспилотники летали — они видели, что там просто частный сектор, дома, и намеренно долбили по гражданским», — уверен он.

Сейчас семья Шаттла по-прежнему живет в родном поселке. Добровольцем он пошел именно ради того, чтобы защитить самых дорогих людей и землю, на которой прожил всю жизнь.

«В августе 2014-го я принял решение. До этого казалось, что это какое-то недоразумение, что как-то должно разрулиться. Не вмещалось просто в понимание обычного человека — трупы, убитое мирное население. Каждый день об этом говорили — там убили, здесь убили, там — девочку, там — мальчика, там — женщину, там — семью всю, на кухне сидели мама, папа, дети — всех сразу», — рассказал Шаттл.

В конце лета начался призыв и Шаттл пришел в ближайший военкомат.

Я понял, что пора. У нас половина Октябрьского поселка — мужики все пошли, собрались и решили, что нужно что-то делать, что дальше не может так продолжаться Шаттл.

В «Пятнашку», как признался Шаттл, он попал случайно — позвал знакомый, рассказал об интернациональной бригаде добровольцев.

«Там многие национальности, иностранцы приезжают, добровольцы — абхазы, в первой кампании и француз был, и кубинец, сербы были. Это были обычные люди, никогда не воевавшие, приехали на помощь нам. Ни о каких деньгах речь не шла. Речь шла о том, что нужно защищать эту землю, защищать себя, свою семью, близких, дом», — объяснил Шаттл.

«Чтобы все вернулись и жизнь наладилась»

Вадиму с позывным Воробей всего 24 года. Как только ему исполнилось 18, он ушел служить, оставив учебу на электрогазосварщика — другого выхода просто не видел. В «Пятнашку» Воробей попал спустя два года. Пошел как призывник, через военкомат.

Дома, в Горловке, у него жена и ребенок. Первого мая город обстреляли со стороны Украины — по словам Воробья, его родные едва успели зайти в подъезд. Снаряды прилетели в мирный квартал — школу № 50, где в предыдущих налетах погибли две учительницы, в детский сад №82.

В том районе нет ни частей, ни военных, ничего, но они все равно целенаправленно бьют по инфраструктуре, уничтожают детские учреждения. <…> Они бьют по таким местам, зная, что там садики. У них же тоже есть карты, <...> они все в курсе, у них же остались люди, которые знают Донбасс полностью Воробей.

Человеческие жертвы среди гражданского населения, уверен Воробей, исчисляются сотнями, в обстрелах страдают и старики, и дети.

«В 2014-м по центру тоже прилетало — людей сколько погибло, и женщин пожилых, которые сидели торговали маслом подсолнечным и всем остальным. Было 14 бабушек, и все они погибли за один прилет — обстреляли „Градами“ центр города», — рассказал он.

Мирные жители очень устали за восемь лет постоянных обстрелов — ВСУ бьют и по газопроводу, и по трубопроводу, так что жители Горловки периодически оказываются отрезаны от простейших благ цивилизации.

«[Хочется] освободить уже наши города, чтобы люди жили мирно, спокойно, вернулись из России обратно сюда. Много кто поуезжал — беженцев была куча. Много кто уже гражданство российское получил. Но хочется, чтобы все вернулись, чтобы жизнь наладилась», — заключил он.