Снаряд попал в здание школы № 50 в городе Горловка. Об этом сообщил глава администрации Горловки в ДНР Иван Приходько.

«Ул. Соколовского, 15, школа № 50 — прямое попадание снаряда», — написал Приходько в своем Telegram-канале. В результате погибли двое учителей.

Власти Горловки сообщили, что украинские войска с пяти утра начали новые обстрелы города.

«Зашумела вся линия боевого соприкосновения и прифронтовые поселки. По нам работает весь калибр: 82, 120, 122, 125, 152 миллиметров», — сообщил мэр Иван Приходько.

По информации Народной милиции ДНР, украинские военные при обстреле Горловки выпустили около 40 снарядов РСЗО «Град», в результате более 10 домов повреждены.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что к нему обратились за помощью главы Донецкой и Луганской народных республик. В связи с этим Россия начала специальную военную операцию в Донбассе. При этом Минобороны РФ подчеркнуло, что мирных жителей никто трогать не будет, целью операции является военная инфраструктура Украины.

В этот же день украинский президент Владимир Зеленский объявил в стране военное положение. Кроме того, Украина разорвала дипломатические связи с Россией. Западные страны осудили действия России и ввели против нее новые санкции.