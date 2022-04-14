Как насаждали русофобию. Монолог украинки

Украинцев годами методично приучали к русофобии и нацизму. Как это происходило и что делать дальше, рассказала корреспондент Baltnews и автор Теlеgrаm-канала @pikta1 Светлана Пикта. «360» публикует ее монолог о насаждении русофобии в постсоветской Украине и жизни после 2014 года.

Как насаждали русофобию

Все начиналось постепенно. Нужно сказать, что наши противники умеют работать на перспективу. Я еще училась в Донецке, когда наши учебники истории заменили на учебники истории канадских авторов — но книжка еще была на русском языке.

Там внушалась исподволь очень сладкая для многих мысль, что украинцы — исключительная нация, что у нас есть какие-то отличительные черты, которые нас возвышают над другими нациями, особенно над русскими. Такая мягкая сила.

Источник фото: соцсеть «ВКонтакте»

Были и другие методы. Известная история с мариупольским приютом, где детей использовали в подрывной работе. Так вот таких детей — миллионы на Украине.

Были такие методы работы с молодежью: есть неблагополучная семья, которая не хочет заниматься ребенком, но он перспективный — или физически развит, или умненький. Его брали в оборот: давали родителям возможность отправить его в бесплатный лагерь на лето, а там его обрабатывали.

У меня были такие знакомые в Киеве, которые, пройдя такую подготовку, возглавляли группки на Майдане. Они вели за собой творческую интеллигенцию, если им удавалось внедриться в какой-то кружок.

И всем нашлось место в этой системе, в этой работе: и физически развитым ребятам, и людям из неблагополучных семей, и интеллектуальной элите — всем, по всем прошлись. Конечно, они не могли каждому в голову вложить идеи, но им это и не было нужно. Им было нужно сделать лидеров.

Спонсировать обстрелы Донбасса

Конечно, самый радикализм, когда были сорваны маски, — это Майдан 2014 года. После 2014 года из этого был соткан любой день любого человека, который проживал на территории Украины.

Если у тебя был ребенок и он посещал утренники в школе или даже в детском саду, то на них висели портреты «героев АТО», заставляли вставать на минуту молчания, чтобы почтить память так называемых героев «Небесной сотни».

Если ты даже просто ходил в магазины, то сталкивался с тем, что после введения языкового закона кассир с тобой общался только на украинском, иначе — штраф.

Источник фото: РИА «Новости»

Но больше всего это коснулось людей, когда началось АТО (антитеррористическая операция — так украинские власти называют конфликт на востоке Украины на территории Донецкой и Луганской областей, продолжающийся с 2014 года — прим.ред.). Всех поголовно заставляли платить налог, таким образом вовлекая в это преступление все слои населения.

Параллельно с этим все время шли сборы денежных средств, каких-то носков, рубашек на этих «воинов света».

Людей по сути заставляли спонсировать операцию против своих же граждан, убийства детей и мирных жителей на востоке Украины. Конечно, это вовлечение в преступление дало свои плоды — человеку потом трудно отказаться от этого, он же совершил преступление, хоть и не хотел этого

Один народ

Время сантиментов уже прошло. Украина уже восемь лет, а еще точнее — 30 лет — находится в оккупации под внешним управлением.

Русские и украинцы — один народ, и не только генетически, что подтверждено исследованиями и не вызывает никаких сомнений, но и цивилизационно: мы не можем отличить жителя Киева от жителя Владивостока, например. По привычкам, по набору жизненных установок и так далее. Конечно, на западе Украины люди немного ополячены, но и с поляками у нас гораздо больше общего, чем мы привыкли думать.

Все будет зависеть от нас — нужно начинать с образовательной системы и работать с населением на дальнюю перспективу, как это делали наши противники. Не смущаться истерик и криков, доносящихся из места, которое находится под полным влиянием террористов.

Дальше, как на фундаменте, будем надстраивать другие методы работы — нужно будет какие-то образовательные программы менять, показывать в СМИ преступления нацистского режима, которых накопились там и которые можно демонстрировать очень активно, не стесняясь.