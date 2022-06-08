ВСУ повредили газопроводы в Горловке

Украинские военные вновь обстреляли Горловку, в результате этого оказались повреждены газопроводы. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«В результате обстрела в Горловке повреждены газопроводы по улицам Школьной и Ворошиловоградской», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Прошедшей ночью стало известно, что украинские силы обстреляли Горловку из РПГ. По населенному пункту выпустили четыре гранаты, об этом сообщил RT со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Кроме РПГ применялось и стрелковое вооружение, обстрел зафиксировали со стороны Майорска.

Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. Она находится под контролем ДНР с 2014 года. В этом населенном пункте чаще всего обстреливают поселок Зайцево, а также поселки шахт «6/7» и имени Гагарина, написало РИА «Новости».