Бойцы интернациональной бригады «Пятнашка» рассказали «360», как обстоят дела на передовой под Авдеевкой, где сосредоточены серьезные силы противника. Несмотря на постоянную опасность, защитники Донбасса всегда сохраняют боевой дух и не сомневаются в победе.

Интернациональная бригада «Пятнашка» появилась как добровольческое формирование еще в 2014 году. Под командованием абхазского военного Азры Авидзбы с позывным Абхаз добровольцы из ДНР и ЛНР, Абхазии, Северной Осетии и со всех уголков России восемь лет защищают жителей Донбасса.

Сейчас ВСУ возобновили обстрелы мирных городов Донбасса — серьезно пострадал Донецк, есть жертвы среди гражданского населения. Бойцы «Пятнашки» уже рассказывали, что противник силен только в нападении на беззащитных — ударами по городам они мстят за поражения на линии фронта.

«Пятнашка» на передовой

Сейчас на передовой спокойно, рассказал боец с позывным Скала. Украинские солдаты находятся всего в 50 метрах от расположения «Пятнашки», но настрой добровольцев интернациональной бригады боевой.

Скала

Источник фото: телеканал «360»

«Вчера были обстрелы. Дали пару раз им прикурить, ничего, успокоились. Противник находится в 50 метрах от нас. Так что держим оборону до победного конца», — сказал Скала.

Источник фото: телеканал «360»

Так выглядит блиндаж на передовой, где находятся бойцы «Пятнашки»

Другой участник бригады «Пятнашка», с позывным Министр, подтвердил, что дежурство пока идет спокойно, хотя совсем недавно еще стреляли.

«Боевой дух всегда с нами. Мы победим, no pasaran. Пускай все услышат», — сказал Министр.

Доброволец «Пятнашки» с позывным Русак прикрывал боевых товарищей во время затишья — с пулеметом в специально укрепленном месте.

«Привет всем будущим воинам, мужчинам настоящим. Желаю успехов в труде, в жизни, чтобы вы всегда отстаивали свою точку зрения до конца — честно, ответственно», — сказал он.

Сейчас интернациональная бригада «Пятнашка» находится на передовой под Авдеевкой, на одном из основных направлений российской специальной военной операции сейчас. Они берут украинские вооруженные силы в кольцо, замыкая котел.