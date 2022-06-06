«Дали прикурить». Бойцы интернациональной бригады «Пятнашка» — о ситуации на передовой
Бойцы интербригады «Пятнашка» рассказали о ситуации на передовой
Бойцы интернациональной бригады «Пятнашка» рассказали «360», как обстоят дела на передовой под Авдеевкой, где сосредоточены серьезные силы противника. Несмотря на постоянную опасность, защитники Донбасса всегда сохраняют боевой дух и не сомневаются в победе.
Интернациональная бригада «Пятнашка» появилась как добровольческое формирование еще в 2014 году. Под командованием абхазского военного Азры Авидзбы с позывным Абхаз добровольцы из ДНР и ЛНР, Абхазии, Северной Осетии и со всех уголков России восемь лет защищают жителей Донбасса.
Сейчас ВСУ возобновили обстрелы мирных городов Донбасса — серьезно пострадал Донецк, есть жертвы среди гражданского населения. Бойцы «Пятнашки» уже рассказывали, что противник силен только в нападении на беззащитных — ударами по городам они мстят за поражения на линии фронта.
«Пятнашка» на передовой
Сейчас на передовой спокойно, рассказал боец с позывным Скала. Украинские солдаты находятся всего в 50 метрах от расположения «Пятнашки», но настрой добровольцев интернациональной бригады боевой.
Источник фото: телеканал «360»
«Вчера были обстрелы. Дали пару раз им прикурить, ничего, успокоились. Противник находится в 50 метрах от нас. Так что держим оборону до победного конца», — сказал Скала.
Так выглядит блиндаж на передовой, где находятся бойцы «Пятнашки»
Другой участник бригады «Пятнашка», с позывным Министр, подтвердил, что дежурство пока идет спокойно, хотя совсем недавно еще стреляли.
«Боевой дух всегда с нами. Мы победим, no pasaran. Пускай все услышат», — сказал Министр.
Доброволец «Пятнашки» с позывным Русак прикрывал боевых товарищей во время затишья — с пулеметом в специально укрепленном месте.
«Привет всем будущим воинам, мужчинам настоящим. Желаю успехов в труде, в жизни, чтобы вы всегда отстаивали свою точку зрения до конца — честно, ответственно», — сказал он.
Сейчас интернациональная бригада «Пятнашка» находится на передовой под Авдеевкой, на одном из основных направлений российской специальной военной операции сейчас. Они берут украинские вооруженные силы в кольцо, замыкая котел.