Белый дом не подтвердил информацию о взятых в плен американских наемниках

Белый дом в курсе сообщений об американцах, которые попали в плен на Украине, но достоверность этих сведений подтвердить не может. С таким заявлением выступил координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби.

«Я не могу подтвердить эти сообщения, но был проинформирован о них», — отметил Кирби. Его слова привело РИА «Новости».

Координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме также отметил, что американская сторона будет делать все необходимое, «чтобы следить за этим».

Украина получит на этой неделе от американских властей военную помощь на сумму один миллиард долларов, заявил глава Белого дома Джо Байден в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским. Новый пакет военной помощи Украине включит в себя «передовые ракетные системы», артиллерию, системы береговой обороны и боеприпасы.

Европа же, как заявила днем ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, должна сама решать, в каком объеме поставлять вооружение в помощь Украине. При этом она подчеркнула, что коалиция действует сплоченно в вопросах помощи Украине.