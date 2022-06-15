США поставит Украине ракетные комплексы и системы береговой обороны

Новый пакет военной помощи Украине на один миллиард долларов включает «передовые ракетные системы», артиллерию, системы береговой обороны и боеприпасы. Об этом президент США Джо Байден письменно заявил после телефонного разговора с Владимиром Зеленским, его слова процитировал ТАСС.

В новый пакет вошли дополнительные артиллерийские вооружения и системы береговой обороны, современные ракетные комплексы и боеприпасы к ним.

О выделении Украине военной помощи на один миллиард долларов Байден сообщил Зеленскому в телефонном разговоре. Главы государств обсудили ситуацию на Украине, после чего было принято решение о поставках дополнительного вооружения.

Российский эксперт, председатель «Русского гражданского общества» Алексей Живов рассказал, почему Украина не идет на мирное урегулирование конфликта. Живив считает, что Зеленскому это не выгодно, так как украинцы могут увидеть неприглядную правду о стране и тогда не миновать очередного майдана.