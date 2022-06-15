Белый дом заявил, что следит за информацией о двух плененных в Донбассе американцах

Правительство США следит за информацией о двух американских наемниках, попавших в плен к российской армии в Донбассе, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов. Он призвал граждан Соединенных Штатов не ездить на Украину для участия в боевых действиях.

Кирби заявил, что не может подтвердить достоверность информации, так как узнал об этом непосредственно перед брифингом. Он отметил, что власти США приложат все усилия, чтобы следить за информацией.

«Конечно же, если это правда, то мы сделаем все возможное, чтобы безопасным образом вернуть их домой», — добавил Кирби, его слова привел ТАСС.

Кирби отметил, что правительство «выступает против того, чтобы американцы ездили на Украину и участвовали в боевых действиях».

Ранее стало известно о пленении под Харьковом двух американских наемников — Александра Дрюке и Энди Хьюна, которые сражались на стороне Украины. О захвате в плен сообщили их однополчане в Twitter.