Европа должна сама решать, в каком объеме поставлять вооружение в помощь Украине. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов, когда ее попросили уточнить, удовлетворен ли президент США количеством поставляемого союзниками оружия.

«Что касается союзников, то мы видели, как они принимают участие своими способами. Считаю, что им решать, как они хотят оказывать помощь Украине», — отметила Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что коалиция действует сплоченно в вопросах помощи Украине. Она подчеркнула, что это «во многом объясняется лидерством нынешнего президента» Соединенных Штатов. США внимательно следят за ситуацией на Украине.

«Мы продолжаем наращивать военную помощь Украине, чтобы помочь им защитить этот район Донбасса», — заявила официальный представитель Белого дома.

«Побочным эффектом» помощи Украине стали рост цен на бензин и рекордная инфляция. Об этом заявил президент США Джо Байден и отметил, что Америка, страны НАТО и Евросоюза заплатят эту цену.