Украина на этой неделе получит от американских властей военную помощь на сумму один миллиард долларов. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден.

О выделении Украине со стороны США военной помощи на миллиард долларов Байден сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому по телефону.

В новый пакет американской военной помощи Киеву, как отметил ТАСС, войдут «передовые ракетные системы», а также артиллерия и системы береговой обороны. Кроме того, в нее войдут артиллерийские боеприпасы.

Еще к середине мая объем финансовой помощи США для Украины достигал 53 миллиардов долларов. При этом в самой Америке инфляция уже тогда показывала рекордные показатели за последние два десятилетия.

Американцы выразили свое возмущение президентом и сенаторами. Политикам предложили вспомнить, что их избиратели находятся в Соединенных Штатах, а не по другую сторону океана.