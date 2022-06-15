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    15 июня 2022, 19:37

    Байден выделил Украине еще $1 млрд на военную помощь

    Президент США Байден уведомил Зеленского о выделении Украине еще $1 млрд на военную помощь

    Валерия Шафирко

    Украина на этой неделе получит от американских властей военную помощь на сумму один миллиард долларов. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден.

    О выделении Украине со стороны США военной помощи на миллиард долларов Байден сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому по телефону.

    В новый пакет американской военной помощи Киеву, как отметил ТАСС, войдут «передовые ракетные системы», а также артиллерия и системы береговой обороны. Кроме того, в нее войдут артиллерийские боеприпасы.

    Еще к середине мая объем финансовой помощи США для Украины достигал 53 миллиардов долларов. При этом в самой Америке инфляция уже тогда показывала рекордные показатели за последние два десятилетия.

    Американцы выразили свое возмущение президентом и сенаторами. Политикам предложили вспомнить, что их избиратели находятся в Соединенных Штатах, а не по другую сторону океана.