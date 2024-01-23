Спецоперация 23 января 2024, 15:07 Австрийской полковник подтвердил продвижение ВС России в зоне СВО Полковник Райснер: ВС России продвинулись по всей линии в зоне СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российская армия продвинулась на всех направлениях боевых действий на Украине. Успех военных признал полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер. Его процитировал RT.

«Русские планомерно идут вперед. Они продвигаются метр за метром», — сказал он.

Реклама

Вооруженные силы России, по словам полковника, вынудили противника задействовать все оставшиеся резервы. Маркус Райснер заявил, что на украинскую армию оказали колоссальное давление. Он исключил проведение нового контрнаступления в 2024 году.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил провал летней кампании. По его словам, контрнаступление не принесло ожидаемых результатов. Сам глава государства Владимир Зеленский объяснил поражение нехваткой западного оружия, утечкой плана и отсутствием контроля над воздушным пространством.