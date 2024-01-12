Мир 12 января 2024, 12:05 Зеленский нашел причину провала контрнаступления Президент Зеленский: ВСУ для контрнаступления нужен контроль над небом Ministry of Defense of Ukraine

Читать 360tv в

Украинской армии для успешного продвижения не хватило вооружений и контроля над воздушным пространством. Президент Владимир Зеленский заявил об этом в Риге на встрече с журналистами, сообщила Lenta.ru.

Ситуация в зоне боевых действий, по его словам, тяжелая. Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Вооруженным силам Украины не хватило оружия. Он добавил, что контрнаступление 2023 года не принесло ожидаемого успеха из-за отсутствия достаточного количества систем ПВО.

Реклама

«Мы попробовали — это работает: если ты теснишь их в небе — ты идешь вперед. У Украины нет больших продвижений, потому что они контролируют небо», — сказал глава государства.

ВСУ планировали устроить контрнаступление весной, но начали в июне. За полгода украинские войска потеряли почти 160 тысяч военнослужащих, в том числе элитных подразделений. Владимир Зеленский объяснял провал кампании нехваткой вооружений и преждевременным обнародованием планов.