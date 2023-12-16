Мир 16 декабря 2023, 10:31 Украина запланировала новое контрнаступление Welt: Залужный планирует новое контрнаступление ВСУ в 2024 году Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/globallookpress

Читать 360tv в

Украина готовится к очередному контрнаступлению в 2024 году. Немецкое издание Welt сообщило, что его планирует главком ВСУ Валерий Залужный.

«Украина, вероятно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году», — заявил журналистам эксперт по безопасности Нико Ланге.

Реклама

Он добавил, что отправной точкой этой операции может стать левый берег Днепра. В материале также отмечено, что это будет то самое наступление, которого изначально хотел Залужный.

По версии издания, украинский военачальник изначально был против операции, которую армия начала летом этого года. Якобы он сразу понимал, что прорыв невозможен, поэтому изменение стратегии помогло выиграть время.

Ранее вопрос про провал контрнаступления ВСУ вызвал бурную реакцию главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Он заявил, что в конфликтах не бывает такого, чтобы все шло по плану. Данилов признал, что армия Украины находится в сложном положении.