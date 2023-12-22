22 декабря 2023, 16:29
Офис Зеленского признал провал контрнаступления ВСУ
Подоляк: контрнаступление ВСУ не дало ожидаемого Киевом результата
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что контрнаступление ВСУ не дало того результата, который ждали в Киеве. Его слова передал украинский «24 канал».
«Тот результат, который мы хотели, уже сегодня говорил бы об окончании войны», — пояснил Подоляк.
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По его словам, украинское руководство понимает, каким образом скорректировать военную тактику. Подоляк считает, что это повысит эффективность боевых действий.
Широко разрекламированное в украинских и зарубежных СМИ контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Российские власти неоднократно подчеркивали, что оно провалилось. Украинская армия понесла огромные потери в живой силе и технике.
По данным Генштаба ВСУ, за шесть месяцев ВСУ лишились почти 160 тысяч военнослужащих. В Минобороны Украины заявили, что в 2024 году могут пополнить ряды армии, мобилизовав уехавших за рубеж украинцев.
Владимир Зеленский
ВСУ
Украина
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