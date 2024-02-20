Общество 20 февраля 2024, 09:22 «Рады, что вы пришли». Жители освобожденной Авдеевки смогут наладить мирную жизнь Жители Авдеевки рассказали, что из-за ВСУ даже не могли набрать воды

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Российские военные пообщались с жителями освобожденной Авдеевки. Люди рассказали, что после бегства украинских боевиков из города они смогли выйти из подвалов и просто набрать воды. Минобороны России показало кадры освобожденной территории.

«Было очень страшно. Мы же в подвалах живем», — рассказала жительница Татьяна.

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Она отметила, что выходила на улицу лишь во время затишья и пригнувшись. Женщина призналась, что, увидев красные ленточки российских военных, даже не поверила своим глазам.

«Мы очень рады, что вы пришли, очень рады!» — заявила она.

Благодаря действиям российских бойцов украинские солдаты не успели взорвать большинство зданий. Уцелели и некоторые объекты инфраструктуры. После освобождения у жителей Авдеевки есть возможность наладить мирную жизнь.

Тем не менее на разминирование домов в Авдеевке нужны месяцы. В некоторых зданиях остались неразорвавшиеся снаряды, часть коммуникаций и социальных объектов повреждена. Только после очистки от мин можно заняться восстановлением зданий. Но город будет восстановлен и жители смогут вернуться, подчеркнули в ведомстве.

Зарубежные СМИ сообщили, что поражение украинских войск в Авдеевке еще сильнее пошатнуло позиции президента Владимира Зеленского.