Спецоперация 20 февраля 2024, 13:52 СК соберет информацию о преступлениях украинского режима в Авдеевке Мирошник: с жителями Авдеевки проведут работу по сбору данных о преступлениях РИА «Новости»

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Российские правоохранители и следователи проводят работу с жителями Авдеевки и собирают информацию о преступлениях украинского руководства в регионе. Об этом РИА «Новости» заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Сотрудники правоохранительных органов, в частности Следственный комитет, начинают работать с людьми, которые пережили весь этот ад и эвакуируются из Авдеевки в пункты временного размещения», — указал он.

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Посол также отметил, что идет сбор данных о том, как украинские власти запрещали жителям города говорить на русском языке, использовали давление и политические подозрения, в целом нарушали права человека.

Дипломат добавил, что российские саперы приступили к разминированию территории Авдеевки. После взятия показаний у жителей специалисты будут осматривать места, «в которых потенциально могли бы быть сосредоточены преступные действия киевского режима».

Ранее Мирошник рассказал, что в Авдеевке, по предварительной информации, находились тайные пыточные и захоронения. По его словам, украинские власти держали в камерах политических заключенных.